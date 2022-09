Haaland: «Guardiola maniaco del calcio come me. Pensa sempre a migliorare i giocatori» (Di sabato 10 settembre 2022) Intervistato da Telemundo Sports Erling Haaland ha parlato dei suoi primi mesi alla corte di Guardiola: le dichiarazioni del centravanti Haaland si è espresso così sul tecnico del City Pep Guardiola: PRIMI MESI – «Finora sta andando tutto bene perché è un po’ un maniaco del calcio, come me. Entrambi amiamo il calcio, lui ne va matto ed è qualcosa che mi piace. Pensa sempre a come migliorare i giocatori.. È complicato ma ho cercato di assimilare il sistema di gioco il più velocemente possibile perché non posso perdere tempo a fare altro». L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Intervistato da Telemundo Sports Erlingha parlato dei suoi primi mesi alla corte di: le dichiarazioni del centravantisi è espresso così sul tecnico del City Pep: PRIMI MESI – «Finora sta andando tutto bene perché è un po’ undelme. Entrambi amiamo il, lui ne va matto ed è qualcosa che mi piace... È complicato ma ho cercato di assimilare il sistema di gioco il più velocemente possibile perché non posso perdere tempo a fare altro». L'articolo proviene daNews 24.

news24_inter : Il centravanti parla del rapporto con Guardiola - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER CITY - Haaland: 'Guardiola mi piace, è un maniaco del calcio come me' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MANCHESTER CITY - Haaland: 'Guardiola mi piace, è un maniaco del calcio come me' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER CITY - Haaland: 'Guardiola mi piace, è un maniaco del calcio come me' - apetrazzuolo : MANCHESTER CITY - Haaland: 'Guardiola mi piace, è un maniaco del calcio come me' -