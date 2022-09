Ha trasformato il dolore muto, che ha portato con sé per 45 anni, in una testimonianza pubblica (Di sabato 10 settembre 2022) Liliana Segre ha 92 anni. A 13 anni, nel dicembre 1943, cercò riparo in Svizzera assieme a suo padre, per sfuggire all’arresto in quanto ebrei. Ma furono respinti e finirono a San Vittore. Caricati su un convoglio, dal Binario 21 della Stazione Centrale di Milano, furono portati a Auschwitz. Anche i nonni paterni furono internati in un campo. Nel 1945 Liliana tornò. Unica sopravvissuta della famiglia. Si diplomò, si sposò con un avvocato, ebbe tre figli. Per 45 anni non raccontò nulla di quanto aveva vissuto. Poi per 30 anni ne ha reso testimonianza, parlando davanti a platee sempre più vaste di studenti. La senatrice Liliana Segre È stata nominata nel 2018 Senatrice a Vita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dal 15 aprile 2021 presiede la Commissione straordinaria per ... Leggi su iodonna (Di sabato 10 settembre 2022) Liliana Segre ha 92. A 13, nel dicembre 1943, cercò riparo in Svizzera assieme a suo padre, per sfuggire all’arresto in quanto ebrei. Ma furono respinti e finirono a San Vittore. Caricati su un convoglio, dal Binario 21 della Stazione Centrale di Milano, furono portati a Auschwitz. Anche i nonni paterni furono internati in un campo. Nel 1945 Liliana tornò. Unica sopravvissuta della famiglia. Si diplomò, si sposò con un avvocato, ebbe tre figli. Per 45non raccontò nulla di quanto aveva vissuto. Poi per 30ne ha reso, parlando davanti a platee sempre più vaste di studenti. La senatrice Liliana Segre È stata nominata nel 2018 Senatrice a Vita dal presidente della ReSergio Mattarella. Dal 15 aprile 2021 presiede la Commissione straordinaria per ...

