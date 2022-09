Ha rapporti con il suo cane, uomo rischia di morire nel Napoletano: evirato in ospedale (Di sabato 10 settembre 2022) Era giunto al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare, in provincia di Napoli, con una terribile infezione ai genitali. Quando i medici hanno provato a ricostruire l’origine di quella sepsi, il 55enne, con problemi psichici, ha confessato: aveva avuto più volte rapporti sessuali con il suo cane. Ha rapporti con il suo cane, uomo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 10 settembre 2022) Era giunto al pronto soccorso dell’San Leonardo di Castellammare, in provincia di Napoli, con una terribile infezione ai genitali. Quando i medici hanno provato a ricostruire l’origine di quella sepsi, il 55enne, con problemi psichici, ha confessato: aveva avuto più voltesessuali con il suo. Hacon il suoL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ItaliaViva : Vedere Conte che viene andare in giro in campagna elettorale per farsi le foto con le tessere del #RDC è la negazio… - gparagone : Piuttosto che fare lo #ScostamentoDiBilancio, Draghi preferisce distruggere piccole imprese e famiglie. Per non sq… - ladyonorato : Non so voi, ma io preferisco di gran lunga il gas naturale che il nucleare. E se serve riallacciare rapporti decent… - ladamadellago1 : RT @LoPsihologo: Se non ti senti abbastanza stimolato, forse la tua cerchia di relazioni lascia a desiderare. Tu sei la media delle 7 pers… - positanonews : #Cronaca Rapporti sessuali con il cane, evirato nell’ospedale di Castellammare di Stabia -