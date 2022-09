Ha il cancro ma non lo visitano perché non c’è posto: «6 mila euro in una clinica privata per l’operazione» (Di sabato 10 settembre 2022) Dario Di Natale, 62 anni di Chieri, è in lista d’attesa per un intervento urologico urgente. Deve rimuovere la recidiva di un tumore per il quale era stato già operato tre anni fa. Ma pagando le visite ha scoperto che non c’è una data fissata per la sua operazione. Per farla subito dovrebbe spendere 6 mila euro in una clinica privata. L’edizione torinese di Repubblica racconta che quando Di Natale si è presentato alla Asl con la prescrizione urgente di una cistoscopia e di una visita urologica gli hanno risposto che non c’è posto. In tutto il Piemonte. «E non hanno saputo darmi neppure una tempistica», racconta al quotidiano. Si è rivolto a un privato: «Ho fatto la visita, 120 euro: il medico ha confermato la macchia e mi ha detto che bisognava operare. ... Leggi su open.online (Di sabato 10 settembre 2022) Dario Di Natale, 62 anni di Chieri, è in lista d’attesa per un intervento urologico urgente. Deve rimuovere la recidiva di un tumore per il quale era stato già operato tre anni fa. Ma pagando le visite ha scoperto che non c’è una data fissata per la sua operazione. Per farla subito dovrebbe spendere 6in una. L’edizione torinese di Repubblica racconta che quando Di Natale si è presentato alla Asl con la prescrizione urgente di una cistoscopia e di una visita urologica gli hanno rische non c’è. In tutto il Piemonte. «E non hanno saputo darmi neppure una tempistica», racconta al quotidiano. Si è rivolto a un privato: «Ho fatto la visita, 120: il medico ha confermato la macchia e mi ha detto che bisognava operare. ...

