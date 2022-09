Guerra Ucraina-Russia, le forze di Kiev avanzano verso la regione di Kharkiv (Di sabato 10 settembre 2022) Kiev – Prosegue con successo la controffensiva Ucraina contro le forze della Russia nel sud. Secondo l’ultima valutazione dell’intelligence britannica, pubblicata sull’account Twitter del ministero della Difesa, le forze di Kiev sono avanzate “fino a 50 chilometri nel territorio precedentemente controllato dalla Russia” nella regione di Kharkiv. Le forze russe sono sotto pressione “sia sul fianco settentrionale che su quello meridionale” del conflitto, si precisa. Ieri, intanto, il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che le truppe ucraine hanno riconquistato più di 30 tra città e villaggi nella regione di Kharkiv. Raid su Kharkiv Una donna di 62 anni è morta in ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 10 settembre 2022)– Prosegue con successo la controffensivacontro ledellanel sud. Secondo l’ultima valutazione dell’intelligence britannica, pubblicata sull’account Twitter del ministero della Difesa, ledisono avanzate “fino a 50 chilometri nel territorio precedentemente controllato dalla” nelladi. Lerusse sono sotto pressione “sia sul fianco settentrionale che su quello meridionale” del conflitto, si precisa. Ieri, intanto, il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che le truppe ucraine hanno riconquistato più di 30 tra città e villaggi nelladi. Raid suUna donna di 62 anni è morta in ...

