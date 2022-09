Guerra Russia-Ucraina, spenta Zaporizhzhia. Cacciabombardiere abbattuto, Kupiansk e Izyum libere. Kiev: “Ripresi 3 mila km quadrati di territorio, russi in fuga”. Mosca: “Nessuna ritirata, in corso attacco a Kharkiv” (Di sabato 10 settembre 2022) Papa: «Il mondo è assetato di pace». Zelensky: «Al momento negoziati con russia impossibili». Consiglio regionale di Kharkiv: «russi in fuga. Gloria alle forze armate ucraine» Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 10 settembre 2022) Papa: «Il mondo è assetato di pace». Zelensky: «Al momento negoziati conimpossibili». Consiglio regionale di: «in. Gloria alle forze armate ucraine»

federicofubini : Se la guerra in #Ucraina continua così disastrosamente per la #Russia, #Putin tra poco dovrà scegliere se introdurr… - LiaQuartapelle : È iniziata la controffensiva ucraina nel sud e nell’est. Non si vede (ancora) la fine della guerra ma l’aggressione… - martaottaviani : Hanno cercato di ingannare l’opinione pubblica italiana. Su questa bacheca non avete mai letto né che la #russia po… - FemiaMirella : RT @jacopo_iacoboni: Oggi inizia il giorno 200 della guerra in Ucraina. I propagandisti russi, e i propagandisti italiani per la Russia, d… - samgam75 : RT @Amos8125: Ora sembra dai commenti che la Russia abbia perso la guerra. Magari guardare una cartina (pro Nato ma sostanzialmente corrett… -