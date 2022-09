Guerra Russia-Ucraina, spenta del tutto la centrale di Zaporizhzhia. Cacciabombardiere abbattuto, Kupiansk e Izyum libere. Mosca: “Truppe si stanno riorganizzando” (Di sabato 10 settembre 2022) Zelensky: «Al momento negoziati con Russia impossibili». Consiglio regionale di Kharkiv: «Russi in fuga. Gloria alle forze armate ucraine» Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 10 settembre 2022) Zelensky: «Al momento negoziati conimpossibili». Consiglio regionale di Kharkiv: «Russi in fuga. Gloria alle forze armate ucraine»

federicofubini : Se la guerra in #Ucraina continua così disastrosamente per la #Russia, #Putin tra poco dovrà scegliere se introdurr… - LiaQuartapelle : È iniziata la controffensiva ucraina nel sud e nell’est. Non si vede (ancora) la fine della guerra ma l’aggressione… - martaottaviani : Hanno cercato di ingannare l’opinione pubblica italiana. Su questa bacheca non avete mai letto né che la #russia po… - ultimo1973 : RT @lanf64: 52.250 soldati russi uccisi dall'inizio della guerra. A #Putin non basta? Che dirà alle loro famiglie? #facciamorete #PutinW… - BewulfStrmclod : RT @GattoLugano: '@EvaKBartlett I media occidentali continuano a ignorare la 'Lista Nera' (KillList-Mirotvorets) pubblica dell'Ucraina, riv… -