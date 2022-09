Guerra Russia-Ucraina, la controffensiva di Kiev sfonda nel fronte russo a sud di Kharkiv. Fuga dei russi da Izyum. Zelensky: “Abbiamo ripreso 30 città” (Di sabato 10 settembre 2022) Gli ucraini liberano Kupiansk e, stando a diversi canali telegram russi, Izyum. Putin in difficoltà invia rinforzi ceceni a Kherson Leggi su lastampa (Di sabato 10 settembre 2022) Gli ucraini liberano Kupiansk e, stando a diversi canali telegram. Putin in difficoltà invia rinforzi ceceni a Kherson

