Guerra Russia-Ucraina, distrutti dai droni 70 tank, libere Izyum e Kreminna. Al nord truppe ucraine a 48 km dal confine, a sud puntano Vuhledar. Lavrov: “Ritardi nei negoziati”. Bombe russe su Kupiansk appena riconquistata (Di sabato 10 settembre 2022) Papa: «Il mondo è assetato di pace». Zelensky: «Al momento negoziati con Russia impossibili». Consiglio regionale di Kharkiv: «Russi in fuga. Gloria alle forze armate ucraine» Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 10 settembre 2022) Papa: «Il mondo è assetato di pace». Zelensky: «Al momentoconimpossibili». Consiglio regionale di Kharkiv: «Russi in fuga. Gloria alle forze armate

martaottaviani : Avanti con aiuti agli ucraini e #sanzioni alla #Russia. #Putin non medierà nemmeno in ginocchio. Vanno resi inoffen… - LiaQuartapelle : È iniziata la controffensiva ucraina nel sud e nell’est. Non si vede (ancora) la fine della guerra ma l’aggressione… - federicofubini : Se la guerra in #Ucraina continua così disastrosamente per la #Russia, #Putin tra poco dovrà scegliere se introdurr… - fbrx71 : @claudiovelardi Mi raccomando. Credici che russi vengono respinti. Stanno semplicemente spostando truppe su fronti… - GTavarner : @Cartabellotta Direttamente da FB: Pagina Alessandro Orsini Ieri alle ore 01:56 · La Russia sta crollando? Oggi s… -