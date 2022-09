Guardia medica pediatrica al sabato, riprende l’orario invernale (Di sabato 10 settembre 2022) Il Servizio Pediatrico Ambulatoriale di Ats Bergamo, messo a disposizione gratuitamente sul territorio bergamasco il sabato pomeriggio al fine di supportare le famiglie quando i pediatri di famiglia non sono operativi, ha ripreso la normale attività invernale. Per evitare situazioni di affollamento, gli ambulatori saranno accessibili solo previo colloquio telefonico, chiamando durante l’orario di apertura al pubblico. Il colloquio telefonico prevederà una valutazione preliminare effettuata dal personale sanitario presente in ambulatorio. Sedi di: Albino dalle 14.00 alle 18.30 – tel. 035 – 306.27.22 Almenno San Salvatore dalle 14.00 alle 18.30 – tel. 035 – 632.00.21 Bergamo dalle 14.00 alle 18.00 – tel. 035 – 267.65.23 Calusco D’Adda dalle 14.00 alle 18.30 – tel. 035 – 438.94.18 Dalmine dalle 14.00 alle 18.00 – tel. 035 – 378.134 Romano ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 settembre 2022) Il Servizio Pediatrico Ambulatoriale di Ats Bergamo, messo a disposizione gratuitamente sul territorio bergamasco ilpomeriggio al fine di supportare le famiglie quando i pediatri di famiglia non sono operativi, ha ripreso la normale attività. Per evitare situazioni di affollamento, gli ambulatori saranno accessibili solo previo colloquio telefonico, chiamando durantedi apertura al pubblico. Il colloquio telefonico prevederà una valutazione preliminare effettuata dal personale sanitario presente in ambulatorio. Sedi di: Albino dalle 14.00 alle 18.30 – tel. 035 – 306.27.22 Almenno San Salvatore dalle 14.00 alle 18.30 – tel. 035 – 632.00.21 Bergamo dalle 14.00 alle 18.00 – tel. 035 – 267.65.23 Calusco D’Adda dalle 14.00 alle 18.30 – tel. 035 – 438.94.18 Dalmine dalle 14.00 alle 18.00 – tel. 035 – 378.134 Romano ...

Rosignano5Stars : RT @Rosignano5Stars: CONTINUA LA DISTRUZIONE DELLA SANITA’ TOSCANA, NIENTE GUARDIA MEDICA, VIA I MEDICI DALLE AMBULANZE, CARENZA CRONICA DE… - spaeknow : @alltimeparanoia adesso sto provando a chiamare l'ospedale dove mi hanno ricoverato ieri sperando che rispondano e… - spaeknow : cioè attualmente non ho il medico di base a milano perché mi è scaduto e non ce l'ho nemmeno a ragusa perché l'ho d… - spaeknow : raga ma che voi sappiate si può ricevere un certificato medico via mail dalla guardia medica???? -