"Guarda, io ogni 2 anni...". Renzi, il messaggio privato alla Meloni: finisce male? (Di sabato 10 settembre 2022) "Guarda Giorgia, non so se vinci ma sappi che ogni due anni faccio cadere un governo". E' questo il contenuto del messaggio che Matteo Renzi avrebbe inviato a Giorgia Meloni, a metà strada tra lo sfotto scaramantico e l'avvertimento minaccioso. A renderlo noto è stato lo stesso leader di Italia Viva. presentando il suo libro Il Mostro a Ischia. "Se c'è un governo Meloni io voto contro, se c'è Draghi voto a favore - sottolinea sul palco l'ex premier, oggi alleato di Carlo Calenda nel Terzo Polo -. Letta è partito con gli occhi di tigre dicendo che voleva sconfiggere la destra parlando di aumentare le tasse, geniale. Berlusconi di contro ci ha messo dentro la flat tax al 15% e pure le dentiere gratis e il catalogo di Postalmarket. Letta sta facendo di tutto per perdere, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) "Giorgia, non so se vinci ma sappi cheduefaccio cadere un governo". E' questo il contenuto delche Matteoavrebbe inviato a Giorgia, a metà strada tra lo sfotto scaramantico e l'avvertimento minaccioso. A renderlo noto è stato lo stesso leader di Italia Viva. presentando il suo libro Il Mostro a Ischia. "Se c'è un governoio voto contro, se c'è Draghi voto a favore - sottolinea sul palco l'ex premier, oggi alleato di Carlo Calenda nel Terzo Polo -. Letta è partito con gli occhi di tigre dicendo che voleva sconfiggere la destra parlando di aumentare le tasse, geniale. Berlusconi di contro ci ha messo dentro la flat tax al 15% e pure le dentiere gratis e il catalogo di Postalmarket. Letta sta facendo di tutto per perdere, ...

serracchiani : Tra la gente. Ci sono almeno 60 collegi da conquistare per non consegnare il paese alla destra. Ogni voto a Terzi e… - Mariang48935674 : @devis_zanaga Trova lavoro nella casa di fronte. Guarda che i supplenti della scuola si fanno tanti km per l'Appen… - MarcoBertolin0 : C'è lo stesso principio del video di saluto ad Arthur, ogni foto è replicata due volte per fare vedere che c'è gent… - blogsfizioso : Ah l’#arrostodivitello ?? Impossibile non portarlo in tavola, soprattutto durante il weekend. E allora ecco tante r… - cerea_luigi1 : @childishhh_ema @aboubakar_soum Ogni uomo politico deve avere un idea originale ,sua, da portare avanti , lui si è… -