GTA Online – Profitti alle stelle per night club e altre attività notturne (Di sabato 10 settembre 2022) Quando il sole tramonta i ricavi aumentano, almeno per amanti della mondanità, promoter e facoltosi possessori di night club. Questa settimana le entrate quotidiane dei night club sono raddoppiate, perciò controlla spesso la tua cassaforte prima che si riempia. In più, approfitta dei bonus per le missioni di vendita del magazzino centrale del night club: completando una missione di vendita otterrai un bonus da 250.000 GTA$, e completandone 3 in totale otterrai un altro bonus da 250.000 GTA$. Inoltre, le tariffe associate alle utenze del night club sono azzerate fino al 14 settembre. L’evento Sprunk vs eCola arriva alla settimana finale Mentre eCola fa lo sforzo finale per farsi incoronare sovrana delle bibite gassate attirandosi ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 10 settembre 2022) Quando il sole tramonta i ricavi aumentano, almeno per amanti della mondanità, promoter e facoltosi possessori di. Questa settimana le entrate quotidiane deisono raddoppiate, perciò controlla spesso la tua cassaforte prima che si riempia. In più, approfitta dei bonus per le missioni di vendita del magazzino centrale del: completando una missione di vendita otterrai un bonus da 250.000 GTA$, e completandone 3 in totale otterrai un altro bonus da 250.000 GTA$. Inoltre, le tariffe associateutenze delsono azzerate fino al 14 settembre. L’evento Sprunk vs eCola arriva alla settimana finale Mentre eCola fa lo sforzo finale per farsi incoronare sovrana delle bibite gassate attirandosi ...

kregginz : @SagamiSword_ fra ti possono dossare con strumenti del paleolitico gta online su pc è il gioco meno sicuro al mondo - Magori007 : Quindi il liquido dovrebbe essere Cromo, anche in base ai riflessi sulle onde (chi ha giocato a GTA Online ha prese… - disantopasqual1 : RT @gamingpsyt: ?? New Video GTA 5 ?? ?? NEW SOLO #GLITCH ??CREARE MAGIC SLOT ?? PIU' TEST IN ARENA ?? ULTRA FACILE ??GTA 5 ONLINE PS5 PS4 XBOX h… - PlayStationBit : Supporto terminato per #RDR2 in favore di #GTAVI - FTAGOFFICIALACC : -