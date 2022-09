Griglia di partenza Superbike, GP Francia 2022: risultati e classifica Superpole. Rea il migliore, 4° Bautista (Di sabato 10 settembre 2022) E’ calato il sipario sulla Superpole del GP di Francia, settimo round del Mondiale 2022 di Superbike. Sulla pista di Magny-Cours i piloti delle derivate di serie si sono dati battaglia per ottenere il miglior riscontro possibile, definendo la Griglia di partenza di gara-1, di scena alle ore 14.00. La sfida è stata molto intensa, con il solito trio a contendersi l’ambita torta. Alvaro Bautista, su Ducati, vorrà confermarsi leader della graduatoria, presentatosi all’appuntamento con 298 punti, 31 in più del nord-irlandese Jonathan Rea (Kawasaki) e 38 in più del campione del mondo in carica, Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Una pista insidiosa quella francese, fatta di tante accelerazioni e frenate e per questo sarà fondamentale avere un set-up ideale in inserimento in ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) E’ calato il sipario sulladel GP di, settimo round del Mondialedi. Sulla pista di Magny-Cours i piloti delle derivate di serie si sono dati battaglia per ottenere il miglior riscontro possibile, definendo ladidi gara-1, di scena alle ore 14.00. La sfida è stata molto intensa, con il solito trio a contendersi l’ambita torta. Alvaro, su Ducati, vorrà confermarsi leader della graduatoria, presentatosi all’appuntamento con 298 punti, 31 in più del nord-irlandese Jonathan Rea (Kawasaki) e 38 in più del campione del mondo in carica, Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Una pista insidiosa quella francese, fatta di tante accelerazioni e frenate e per questo sarà fondamentale avere un set-up ideale in inserimento in ...

sportface2016 : +++#F1, Max #Verstappen cambia il motore endotermico: avrà cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza.… - pisto_gol : La mia griglia di partenza per il campionato 22/23: 1^Fila Napoli-Milan 2^Fila Juventus-Inter 3^Fila Atalanta-Lazio Sorpresa Udinese ?? - flazia24 : RT @sportface2016: +++#F1, Max #Verstappen cambia il motore endotermico: avrà cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza. #Sain… - flamanc24 : RT @sportface2016: +++#F1, Max #Verstappen cambia il motore endotermico: avrà cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza. #Sain… - EmilioBerettaF1 : Sorpresa a Monza, penalità in griglia per Verstappen e Perez: nuovo motore sulle Red Bull -