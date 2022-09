Gridiamo tutti insieme! il regista brasiliano improvvisa il comizio rosso

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 settembre 2022) "In Brasile non solo il cinema è in pericolo ma la democrazia. Noi dobbiamo gridare più forte possibile contro questo pericolo. Insieme: siamoantifascisti!". IlPedro Harres ritirando il Gran Premio della Giuria Venice Immersive per From the main square ha arringato la platea nella cerimonia finale della 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ildel sudamericano è stato salutato, neanche a dirlo, da un lungo applauso dalla platea della Sala Grande del Palazzo del Cinema a Lido di Venezia. Aveva fatto discutere, nel giorno dell'apertura del Festival, il documentario "Marcia su Roma", diretto da Mark Cousins, che aveva fatto una sorta di parallelismo tra l'ascesa del fascismo e quella di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia: "Oggi ci ...