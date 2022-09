Gp Italia da record, 336mila biglietti venduti (Di sabato 10 settembre 2022) Il Gran Premio d'Italia 2022 sbriciola ogni precedente record di presenze. L'Autodromo ha infatti comunicato di aver venduto 336.647 biglietti per la tre giorni di gare a Monza. Un risultato ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 10 settembre 2022) Il Gran Premio d'2022 sbriciola ogni precedentedi presenze. L'Autodromo ha infatti comunicato di aver venduto 336.647per la tre giorni di gare a Monza. Un risultato ...

LegaSalvini : ++ L'ALLARME SUGLI SBARCHI, RECORD IN ITALIA: 200 MILA ++ ?? RIDATECI #SALVINI A DIFENDERE I CONFINI!… - tuscolo : RT @LegaSalvini: ++ L'ALLARME SUGLI SBARCHI, RECORD IN ITALIA: 200 MILA ++ ?? RIDATECI #SALVINI A DIFENDERE I CONFINI! #25settembrevotoLeg… - Fra55oni : RT @Autodromo_Monza: L’#AutodromoNazionaleMonza straccia ogni record di pubblico nell’anno del Centenario: biglietti sold out per il Formul… - MurielMuriella : RT @AStramezzi: Per chi avesse ancora dubbi RECORD DI MORTI COVID IN ITALIA! “PER COLPA DI TACHIPIRINA E VIGILE ATTESA”. La Virologa Gismo… - glooit : Gp Italia da record, 336mila biglietti venduti leggi su Gloo -