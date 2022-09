Gotti: «Sono contento che l’arbitro non abbia dato rigore. Vedremo se saranno coerenti nel resto del campionato» (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo la sconfitta contro il Napoli al Maradona, ai microfoni di Dazn l’allenatore dello Spezia, Luca Gotti. «Ci abbiamo provato, non c’è dubbio che ci abbiamo provato. Quando le azioni vengono decise in negativo negli ultimi minuti è ovvio che l’amaro in bocca è maggiore» Avete avuto occasioni ma mancava lucidità «Il Napoli è una grande squadra con grande qualità, poi anche la temperatura di oggi non aiutava per le energie d è chiaro che manca la lucidità. però ci Sono stati moneti in cui abbiamo cercato di palleggiare come il Napoli e giocare» Sul carattere «Siamo alla sesta partita e dobbiamo creare una mentalità per giocare con qualsiasi squadra in qualsiasi campo. Ci sarebbe da ragione su un episodio dubbio sul risultato di 0-0, non voglio commentarlo perché domenica scorsa ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo la sconfitta contro il Napoli al Maradona, ai microfoni di Dazn l’allenatore dello Spezia, Luca. «Cimo provato, non c’è dubbio che cimo provato. Quando le azioni vengono decise in negativo negli ultimi minuti è ovvio che l’amaro in bocca è maggiore» Avete avuto occasioni ma mancava lucidità «Il Napoli è una grande squadra con grande qualità, poi anche la temperatura di oggi non aiutava per le energie d è chiaro che manca la lucidità. però cistati moneti in cuimo cercato di palleggiare come il Napoli e giocare» Sul carattere «Siamo alla sesta partita e dobbiamo creare una mentalità per giocare con qualsiasi squadra in qualsiasi campo. Ci sarebbe da ragione su un episodio dubbio sul risultato di 0-0, non voglio commentarlo perché domenica scorsa ...

