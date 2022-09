Golf: ottimo Francesco Molinari, è 6° dopo due giri al BMW PGA Championship 2022. Kjeldsen e Hovland guidano a Wentworth (Di sabato 10 settembre 2022) Si è da poco conclusa una giornata lunghissima a Wentworth, dove il BMW PGA Championship ha visto la conclusione di ciò che è rimasto del primo giro, prima di procedere con il secondo. Va ricordato che il torneo è stato ridotto a 54 buche, in virtù della sospensione di ieri dovuta al lutto causato dalla morte della Regina Elisabetta II. Il comando della classifica cambia, ma non in maniera totale. Resta al comando Viktor Hovland, che con l’odierno -4 sale a -12, ma viene raggiunto dal danese Soren Kjeldsen, autore di una delle migliori prove di giornata con il -8 grazie al quale è autore di una sorta di percorso speculare rispetto a quello del norvegese. Sono in tre ad occupare quota -11, tutti con uno score di -7 che li fa risalire di 10 posti. Al belga Thomas Detry si uniscono il veterano spagnolo Rafa Cabrera Bello ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Si è da poco conclusa una giornata lunghissima a, dove il BMW PGAha visto la conclusione di ciò che è rimasto del primo giro, prima di procedere con il secondo. Va ricordato che il torneo è stato ridotto a 54 buche, in virtù della sospensione di ieri dovuta al lutto causato dalla morte della Regina Elisabetta II. Il comando della classifica cambia, ma non in maniera totale. Resta al comando Viktor, che con l’odierno -4 sale a -12, ma viene raggiunto dal danese Soren, autore di una delle migliori prove di giornata con il -8 grazie al quale è autore di una sorta di percorso speculare rispetto a quello del norvegese. Sono in tre ad occupare quota -11, tutti con uno score di -7 che li fa risalire di 10 posti. Al belga Thomas Detry si uniscono il veterano spagnolo Rafa Cabrera Bello ...

OA_Sport : Golf: Francesco Molinari risale al 6° posto a Wentworth, dove è grande lotta con i big per la vittoria finale - MG462gm : @CristinaMolendi Ottimo!!! Poi quando chiuderanno le attività, Bar, ristoranti, aziende e fabbriche, non so cosa te… - muttinis : RT @FederGolf: ?? Made in HimmerLand ?? Dopo aver giocato un ottimo torneo Francesco ???? #Laporta chiude 4/o con -17 insieme a ?????????????? #Jorda… - FederGolf : ?? Made in HimmerLand ?? Dopo aver giocato un ottimo torneo Francesco ???? #Laporta chiude 4/o con -17 insieme a… - OA_Sport : Golf: va a Oliver Wilson il Made in HimmerLand 2022. Francesco Laporta chiude ottimo 4° -