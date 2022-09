Golf, BMW PGA Championship 2022: Hovland e Kjeldsen al comando, Francesco Molinari sesto (Di sabato 10 settembre 2022) Buone notizie per l’Italia del Golf da Virginia Water (Inghilterra), dove si disputa il BMW PGA Championship. Al termine della seconda giornata, aperta da due minuti di silenzio in ricordo della Regina Elisabetta II, al comando si trovano Viktor Hovland e Soren Kjeldsen con un totale di 132 (-12). Alle loro spalle inseguono Rory McIlroy, Rafa Cabrera Bello e Thomas Detry con 133 (-11). Al sesto posto, invece, ecco Francesco Molinari, che dopo la vittoria del 2018 sogna il bis. 134 (69 65, -10) lo score dell’azzurro, protagonista di ben otto birdie e un bogey nel secondo round. Guido Migliozzi staziona invece in sedicesima posizione con 136 (68 68, -8). Più indietro Edoardo Molinari , 58° con 140 (72 68, -4), mentre non ha superato il ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Buone notizie per l’Italia delda Virginia Water (Inghilterra), dove si disputa il BMW PGA. Al termine della seconda giornata, aperta da due minuti di silenzio in ricordo della Regina Elisabetta II, alsi trovano Viktore Sorencon un totale di 132 (-12). Alle loro spalle inseguono Rory McIlroy, Rafa Cabrera Bello e Thomas Detry con 133 (-11). Alposto, invece, ecco, che dopo la vittoria del 2018 sogna il bis. 134 (69 65, -10) lo score dell’azzurro, protagonista di ben otto birdie e un bogey nel secondo round. Guido Migliozzi staziona invece in sedicesima posizione con 136 (68 68, -8). Più indietro Edoardo, 58° con 140 (72 68, -4), mentre non ha superato il ...

