Gli Stati Ue sono ancora divisi sulla risposta alla crisi energetica (Di sabato 10 settembre 2022) Bisogna immediatamente fare qualcosa contro il caro energia, e almeno su questo tutti i governi dell'Unione Europea sono d'accordo. Il problema, però, è definire le misure adeguate: l'ultima riunione straordinaria del Consiglio dell'Unione europea ha evidenziato profonde divergenze sia tra i Paesi membri sia tra i 27 e la Commissione europea, chiamata ora a formulare delle proposte legislative in merito. Dall'incontro di Bruxelles, cominciato con un minuto di silenzio per la scomparsa della regina Elisabetta del Regno Unito, non erano attese decisioni. La Commissione aveva suggerito in un documento informale cinque idee per orientare il dibattito e sondare il parere delle capitali prima di procedere. La presidenza ceca del Consiglio ne aveva aggiunta una sesta e così sul tavolo dei 27 ministri dell'Energia c'erano: la riduzione dei consumi di elettricità nelle ore di ...

