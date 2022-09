“Gli anelli del potere”, duri attacchi contro i personaggi di colore presenti nella nuova serie tv (Di sabato 10 settembre 2022) “Gli anelli del potere”, prequel della famosa saga fantasy “Il Signore degli anelli”, ha debuttato sulla piattaforma streaming Prime Video venerdì 2 settembre. La première della serie tv prodotta da J. D. Payne e Patrick McKay ha battuto ogni record, conquistando circa 25 milioni di spettatori che, per l’occasione, si sono collegati da ogni parte del mondo. Se in tanti hanno accolto positivamente la decisione di portare sugli schermi vicende nuove e rielaborate sulla base dei romanzi di Tolkien, altri si sono riversati sui social e sui principali siti di recensioni per esprimere feroci giudizi; c’è, in particolare, chi ha criticato la scelta di inserire nel cast attori di colore come Ismael Cruz Córdova, che nella serie veste i panni dell’elfo Arondir, o Lenny Henry, ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 10 settembre 2022) “Glidel”, prequel della famosa saga fantasy “Il Signore degli”, ha debuttato sulla piattaforma streaming Prime Video venerdì 2 settembre. La première dellatv prodotta da J. D. Payne e Patrick McKay ha battuto ogni record, conquistando circa 25 milioni di spettatori che, per l’occasione, si sono collegati da ogni parte del mondo. Se in tanti hanno accolto positivamente la decisione di portare sugli schermi vicende nuove e rielaborate sulla base dei romanzi di Tolkien, altri si sono riversati sui social e sui principali siti di recensioni per esprimere feroci giudizi; c’è, in particolare, chi ha criticato la scelta di inserire nel cast attori dicome Ismael Cruz Córdova, cheveste i panni dell’elfo Arondir, o Lenny Henry, ...

Luce_news : “Gli anelli del potere”, duri attacchi contro i personaggi di colore presenti nella nuova serie tv - prodJK_ : bsera mi sono recuperata tutto house of the dragon e gli anelli del potere ora mi sento una fantasy lover in pace con me stessa - telodogratis : A che ora escono gli episodi di “Gli Anelli del Potere” su Prime Video - myhoney_yoongi : Sorella mi ha appena detto che gli elfi nel gli anelli del potere non danno gli stessi vibe DA ELFI come in lotr o… - fleckerish : also mi spiace ma a me la combinazione occhialetti baffetti 500 anelli shorts e scarpe da fuckboy la peggio camicia… -