Giulio Terzi (FdI): "Un governo di centrodestra per ridurre la burocrazia, difendere le imprese e risollevare l'Italia" (Di sabato 10 settembre 2022) Treviglio. Il circolo territoriale "Pino Rauti" di Treviglio ha organizzato, nella serata di venerdì 9 settembre, un "aperitivo tricolore" per incontrare Giulio Terzi di Sant'Agata, candidato nel collegio uninominale di Treviglio in quota Fratelli d'Italia. La location scelta per l'occasione, la "Dimora del Sapore", si colloca in via del Partigiano numero 4. Dettaglio forse sfuggito agli organizzatori? Chissà. Forse è il segno della nuova svolta del partito di destra di Giorgia Meloni. C'è da dire che anche l'ex ministro Terzi, pur presentandosi in tutta la sua integrità, all'interno dello spettro politico ha un passato vario e particolare che vale la pena di ripercorrere. Chi è Giulio Terzi di Sant'Agata Dopo un'eccellente carriera come diplomatico e Ambasciatore d'Italia, viene nominato Ministro ...

