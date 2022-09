Giulia De Lellis | “l’entrata in scena” è da star | Il suo outfit super sexy non può passare inosservato

(Di sabato 10 settembre 2022)Dein occasione del Red Carpet più blasonato del momento, fa il suo ingresso da vera. L’che indossa è sensualissimo e lascia tutti i fan senza parole.De(fonte web)Deè sicuramente una delle influencer più famose dell’ultimo periodo. Usa le sue pagine social per mantenere il contatto diretto con i suoi fan e puntualmente il pubblico che la segue cresce vertiginosamente. La Deha da poco compiuto 26 anni, ma la sua carriera è di tutto rispetto ed è già diventata un volto molto celebre dello spettacolo italiano.De, dal salotto di Maria al red carpet delleLa sua fama è stata conquistata ...

IsaeChia : Karina Cascella spiega perché ha criticato Alessandro Basciano e Sophie Codegoni a Venezia 79 e ha invece approvato… - gabrielescottin : RT @dea_channel: buon pomeriggio con la divina Giulia De Lellis ???????? - fhudo926 : RT @dea_channel: buon pomeriggio con la divina Giulia De Lellis ???????? - redazionerumors : Con guanti lunghi trasparenti e uno stile tutto anni '20, Giulia De Lellis ha catturato gli obiettivi dei fotografi… - GossipItalia3 : Giulia De Lellis incanta Venezia: l’outfit è un’ode alla sensualità…e agli anni Venti #gossipitalianews -

... Ultimamente si è parlato molto della nuova relazione di Elodie Di Patrizi con Andrea Iannone , pilota di MotoGP già noto alle cronache rosa come fiamma di Belén eDe. Lasciato alle ...Non vedete l'ora di vederla Vi anticipiamo: è ancora più bella! Così comeDe, anche la splendida Megan Gale ha voluto mostrarsi completamente senza trucco ai suoi followers. Curiosi di ...Tra chi ha criticato la presenza degli influencer al Festival del Cinema di Venezia, c'è stata Karina Cascella. L'opinionista aveva espos ...Dopo un red carpet caratterizzato da un defilé di abiti neri che, a poco a poco, hanno spento l'entusiasmo per le passerelle di questa 79esima edizione della Mostra del Cinema, i ruggenti anni Venti s ...