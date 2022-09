Giroud porta in vetta il Milan. La Samp ha cuore ma non basta (Di sabato 10 settembre 2022) Di nuovo in testa, insieme al Napoli. Con cuore e carattere, il Milan passa a Genova giocando in dieci tutto il secondo tempo (rosso a Leao). Finisce 2 - 1 contro una Samp volitiva, come sempre le ... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 settembre 2022) Di nuovo in testa, insieme al Napoli. Cone carattere, ilpassa a Genova giocando in dieci tutto il secondo tempo (rosso a Leao). Finisce 2 - 1 contro unavolitiva, come sempre le ...

RossoneroSte : Ecco quali sono le nuove certezze della stagione: con episodi avversi, malasorte e stanchezza il Milan è più fort… - ICast03 : Ancora con il cuore e con la forza del gruppo, il #Milan porta a casa una partita difficilissima. Sempre #Giroud pr… - CalcioPillole : Il #Milan porta a casa tre punti pesantissimi battendo in trasferta la #Sampdoria. La decide #Giroud su rigore. Di… - Gazzetta_it : Giroud porta in vetta il Milan. La Samp ha cuore ma non basta #SampMilan - oliviero_giroud : @Alex91918065 @wazzaCN Mano larga in traiettoria porta come fa a non essere rigorr -