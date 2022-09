"Giovane 'fenomeno', famoso solo per...": Sgarbi contro Gassman, volano stracci (Di sabato 10 settembre 2022) Le parole di Gassman sulla morte della regina Elisabetta hanno fatto parecchio discutere. L'attore ha scritto su Twitter che era "una anziana signora che mi stava simpatica" e che "mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque". Tra chi lo ha criticato per questo pensiero c'è anche Vittorio Sgarbi, che si è sfogato su Facebook: "Parola di un 'Giovane' fenomeno, famoso solo per essere il figlio di un uomo che è stato un grande attore oltre che un amabile 'anziano signore'”. Il critico d'arte, poi, è andato avanti: "Per rispettare Elisabetta d'Inghilterra non occorre essere monarchici. Gasmann ignora che la Corea del Nord, come Cuba, è una Repubblica. In Inghilterra c'è la democrazia; in Corea e a Cuba la dittatura!". Sgarbi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Le parole disulla morte della regina Elisabetta hanno fatto parecchio discutere. L'attore ha scritto su Twitter che era "una anziana signora che mi stava simpatica" e che "mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque". Tra chi lo ha criticato per questo pensiero c'è anche Vittorio, che si è sfogato su Facebook: "Parola di un 'per essere il figlio di un uomo che è stato un grande attore oltre che un amabile 'anziano signore'”. Il critico d'arte, poi, è andato avanti: "Per rispettare Elisabetta d'Inghilterra non occorre essere monarchici. Gasmann ignora che la Corea del Nord, come Cuba, è una Repubblica. In Inghilterra c'è la democrazia; in Corea e a Cuba la dittatura!"., ...

