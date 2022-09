Giornate degli Autori 2022, tutti i vincitori e gli ospiti della 19ª edizione (Di sabato 10 settembre 2022) Giornate degli Autori 2022, tutti i vincitori e gli ospiti dela sezione autonoma e indipendente della Mostra del Cinema Venezia promossa dalle associazioni ANAC e 100Autori Dalla luna all’Inghilterra di Georgia Oakley, regista del film Blue Jean (vincitore del Premio del Pubblico) passando per il Libano di Wissam Charaf (Dirty Difficult Dangerous, vincitore del Label Europa Cinemas) e per il Canada di Graham Foy (che con The maiden vince il riconoscimento BNL x Cinema del Futuro) fino all’Isola di San Miguel, nelle Azzorre (Portogallo), dov’è ambientato Lobo e cao, il film di Cláudia Varejão vincitore del GdA Director’s Award 2022. Questo è stato il viaggio della selezione della 19ª ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 10 settembre 2022)e glidela sezione autonoma e indipendenteMostra del Cinema Venezia promossa dalle associazioni ANAC e 100Dalla luna all’Inghilterra di Georgia Oakley, regista del film Blue Jean (vincitore del Premio del Pubblico) passando per il Libano di Wissam Charaf (Dirty Difficult Dangerous, vincitore del Label Europa Cinemas) e per il Canada di Graham Foy (che con The maiden vince il riconoscimento BNL x Cinema del Futuro) fino all’Isola di San Miguel, nelle Azzorre (Portogallo), dov’è ambientato Lobo e cao, il film di Cláudia Varejão vincitore del GdA Director’s Award. Questo è stato il viaggioselezione19ª ...

sentieriselvagg : #Venezia79 - Bell’esordio al lungometraggio tra fiction e documentario, seguendo per cinque anni due gemelli omozig… - EMegafon : Daniele Ciprì ganó el premio al talento creativo de la 19º edición de Giornate degli Autori, en el marco de la Most… - EMegafon : The maiden de Graham Foy, premio BNL x Cinema of the Future de la 19º edición de Giornate degli Autori, en el marco… - CHELSEA11943471 : RT @Moonlightshad1: Io invece trovo immorale che le mie tasse e quelle degli italiani vengano sprecate per pagare lo stipendio ad emeriti c… - sonoViolet : RT @Moonlightshad1: Io invece trovo immorale che le mie tasse e quelle degli italiani vengano sprecate per pagare lo stipendio ad emeriti c… -