GfVip | il lieto annuncio dell’ex concorrente | la famiglia si allarga | Fan in delirio

Leggi su kronic

(Di sabato 10 settembre 2022) Alessia Zelletta, sorella di Andrea, ha confermato di essere incinta del suo compagno, Alessio Morabito: l’ex gieffino diventerà zio. Una notizia bellissima per l’exdel Grande Fratello VIP che vede cosìrsi la sua. Alessia Zelletta, sorella di Andrea Zelletta, ha infatti annunciato di essere incinta tramite un post sul suo profilo Instagram. I fan del reality show l’hanno conosciuta durante l’edizione in cui erasuo fratello: Alessia entrò a sorpresa nella Casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa ad Andrea ma anche per manifestare tutto il suo interesse per Andrea Zenga. Alessia Zelletta disse infatti ad Andrea Zenga di volerlo conoscere e di non essere disposta ad accettare un rifiuto. Le cose poi non si sono concretizzate, anche perché in quel ...