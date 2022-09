Gf Vip, Denis Dosio e la fidanzata Emy Buono finiscono in ospedale con la febbre alta in Thailandia: ecco cosa gli è successo (Di sabato 10 settembre 2022) Vacanze rovinate per Denis Dosio e la fidanzata, Emy Buono. L’ex concorrente del Gf Vip era partito con la ragazza per trascorrere una vacanza in Thailandia e le cose sembravano andare bene fino ad una spiacevole disavventura. Durante un’escursione Emy si è avvicinata ad una scimmia per farle una foto ma è stata morsa al braccio. La ragazza è stata soccorsa immediatamente ma non è bastato. Il medico ha dovuto iniettarle una prima dose di vaccino antitetanico, cui seguirà una seconda e infine una cura specifica da seguire. Non solo. Nelle ultime ore Emy è comparsa sul suo profilo Instagram e ha rivelato le sue condizioni e quelle di Denis: Buongiorno, scusate se prenderemo qualche ora di assenza. Qui è mattina e io e Denis siamo in ospedale. ... Leggi su isaechia (Di sabato 10 settembre 2022) Vacanze rovinate pere la, Emy. L’ex concorrente del Gf Vip era partito con la ragazza per trascorrere una vacanza ine le cose sembravano andare bene fino ad una spiacevole disavventura. Durante un’escursione Emy si è avvicinata ad una scimmia per farle una foto ma è stata morsa al braccio. La ragazza è stata soccorsa immediatamente ma non è bastato. Il medico ha dovuto iniettarle una prima dose di vaccino antitetanico, cui seguirà una seconda e infine una cura specifica da seguire. Non solo. Nelle ultime ore Emy è comparsa sul suo profilo Instagram e ha rivelato le sue condizioni e quelle di: Buongiorno, scusate se prenderemo qualche ora di assenza. Qui è mattina e io esiamo in. ...

IsaeChia : #GfVip, Denis Dosio e la fidanzata Emy Buono finiscono in ospedale con la febbre alta in Thailandia: ecco cosa gli… - CamoteLia : @frassi_laura @somerkeygraham Ci sono Denis vedo troppo anche altri vip Italia tiktok non blocca nulla ...libera ancora post tiktok -