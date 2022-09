Gesto shock di Re Carlo | La terribile telefonata da Balmoral: li hanno esclusi (Di sabato 10 settembre 2022) Emerge un retroscena shock su quanto accaduto tra le mura di Balmoral nelle ultime ore: chiamata sorprendente di Re Carlo Il Gesto di Re Carlo (Foto ANSA)Questi sono giorni di dolore a Londra con la famiglia reale ed il popolo alle prese con la scomparsa della Regina Elisabetta. Allo stesso tempo però sembrano non mancare i drammi familiari e soprattutto le polemiche. Coinvolto inevitabilmente anche Carlo, ormai divenuto ufficialmente Re. Ancora una volta protagonista di questa storia anche il suo secondogenito ovvero il Principe Harry. Per lui le ultime ore non sono state semplici in quanto non è riuscito a dire addio a sua nonna e soprattutto la famiglia non ha atteso il suo arrivo a Balmoral per comunicare la scomparsa della regina. Un episodio controverso che ... Leggi su direttanews (Di sabato 10 settembre 2022) Emerge un retroscenasu quanto accaduto tra le mura dinelle ultime ore: chiamata sorprendente di ReIldi Re(Foto ANSA)Questi sono giorni di dolore a Londra con la famiglia reale ed il popolo alle prese con la scomparsa della Regina Elisabetta. Allo stesso tempo però sembrano non mancare i drammi familiari e soprattutto le polemiche. Coinvolto inevitabilmente anche, ormai divenuto ufficialmente Re. Ancora una volta protagonista di questa storia anche il suo secondogenito ovvero il Principe Harry. Per lui le ultime ore non sono state semplici in quanto non è riuscito a dire addio a sua nonna e soprattutto la famiglia non ha atteso il suo arrivo aper comunicare la scomparsa della regina. Un episodio controverso che ...

kylieestaan : RT @cinebasciagoni: attualmente in stato di shock, dico solo: L'HA FATTO. il nostro folle del cuore l'ha fatta grossa questa volta. solo c… - sophale_a : RT @cinebasciagoni: attualmente in stato di shock, dico solo: L'HA FATTO. il nostro folle del cuore l'ha fatta grossa questa volta. solo c… - Frances99991352 : RT @cinebasciagoni: attualmente in stato di shock, dico solo: L'HA FATTO. il nostro folle del cuore l'ha fatta grossa questa volta. solo c… - Minnie00004 : RT @cinebasciagoni: attualmente in stato di shock, dico solo: L'HA FATTO. il nostro folle del cuore l'ha fatta grossa questa volta. solo c… - Valenti59332692 : RT @cinebasciagoni: attualmente in stato di shock, dico solo: L'HA FATTO. il nostro folle del cuore l'ha fatta grossa questa volta. solo c… -