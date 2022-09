Gemma Galgani esce dalla piscina così: senza filtri e trucco, al naturale (Di sabato 10 settembre 2022) Riflettori del web e dei media concentrati su Gemma Galganii fotografata mentre esce dalla piscina, senza trucco e completamente al naturale… uno scatto che ha lasciato senza prole tutti i fan della dama di Uomini e Donne. Nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere Gemma Galgani come una delle indiscusse protagoniste di Uomini e Donne, alla ricerca del principe azzurro con cui trascorrere la propria vita, anche se nello show è riuscita a trovare una nemica con la quale scontrarsi quotidianamente: Tina Cipollari. Le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne hanno da poco preso il via, e nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo proprio la ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 10 settembre 2022) Riflettori del web e dei media concentrati sui fotografata mentree completamente al… uno scatto che ha lasciatoprole tutti i fan della dama di Uomini e Donne. Nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto modo di vederecome una delle indiscusse protagoniste di Uomini e Donne, alla ricerca del principe azzurro con cui trascorrere la propria vita, anche se nello show è riuscita a trovare una nemica con la quale scontrarsi quotidianamente: Tina Cipollari. Le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne hanno da poco preso il via, e nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo proprio la ...

Leonumber9 : RT @RovetoArdente: 'Gesù non mi ha mica lasciata sola sola: mi fa stare con me sempre l'Angelo Custode. L'Angelo Custode non mi lascia mai;… - CarmelaLupo : RT @RovetoArdente: 'Gesù non mi ha mica lasciata sola sola: mi fa stare con me sempre l'Angelo Custode. L'Angelo Custode non mi lascia mai;… - topo1966 : RT @RovetoArdente: 'Gesù non mi ha mica lasciata sola sola: mi fa stare con me sempre l'Angelo Custode. L'Angelo Custode non mi lascia mai;… - RinoaLeonhart91 : RT @SereLalita: Comunque Camilla la moglie dell’ora re Carlo somiglia troppo a Gemma Galgani - SereLalita : Comunque Camilla la moglie dell’ora re Carlo somiglia troppo a Gemma Galgani -