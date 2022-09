Gazzetta – Thiago Motta a Bologna, domani la firma: i dettagli del contratto (Di sabato 10 settembre 2022) 2022-09-08 20:47:37 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla Gazzetta: Per l’ex Spezia un biennale da circa un milione a stagione, porterà con sé 5 collaboratori. Con la Fiorentina in panchina il duo Vigiani-Magnani Fra il Bologna e Thiago Motta c’è l’accordo su tutto: domani avverrà la stesura del contratto su base biennale a circa un milione di euro per l’ex tecnico dello Spezia che prenderà il posto di Sinisa Mihajlovic sulla panchina rossoblù e che dovrebbe portare con sé 5 collaboratori. La prossima — Domenica, intanto, la panchina del Bologna contro la Fiorentina sarà affidata al duo Luca Vigiani (allenatore della Primavera) e Paolo Magnani, collaboratore tecnico che guidò la prima squadra già in un’occasione ... Leggi su justcalcio (Di sabato 10 settembre 2022) 2022-09-08 20:47:37 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla: Per l’ex Spezia un biennale da circa un milione a stagione, porterà con sé 5 collaboratori. Con la Fiorentina in panchina il duo Vigiani-Magnani Fra ilc’è l’accordo su tutto:avverrà la stesura delsu base biennale a circa un milione di euro per l’ex tecnico dello Spezia che prenderà il posto di Sinisa Mihajlovic sulla panchina rossoblù e che dovrebbe portare con sé 5 collaboratori. La prossima — Domenica, intanto, la panchina delcontro la Fiorentina sarà affidata al duo Luca Vigiani (allenatore della Primavera) e Paolo Magnani, collaboratore tecnico che guidò la prima squadra già in un’occasione ...

sportli26181512 : Bologna, sì a Motta: ma domenica non sarà in panchina: Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Bologna ha raggiunt… - disagioscout : RT @Gazzetta_it: Thiago Motta a Bologna, c’è l’accordo: domani la firma, i dettagli #calciomercato - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Thiago Motta a Bologna, c’è l’accordo: domani la firma, i dettagli #calciomercato - GScuccimarri : @Gazzetta_it Che senso ha avuto esonerare Sinisa che comunque era amato dallo spogliatoio ed era un motivatore per… - Andre_Costa95 : RT @Gazzetta_it: Thiago Motta a Bologna, c’è l’accordo: domani la firma, i dettagli #calciomercato -