Gassman, è polemica per il tweet sulla morte della regina. Sgarbi: "Lui è famoso solo per il padre" (Di sabato 10 settembre 2022) Sono migliaia e migliaia i tweet, i post e i pensieri dedicati alla regina Elisabetta II che dal giorno della sua morte affollano i social. Anche in Italia sono molti gli utenti che hanno voluto ricordare o semplicemente scrivere un ricordo... Leggi su today (Di sabato 10 settembre 2022) Sono migliaia e migliaia i, i post e i pensieri dedicati allaElisabetta II che dal giornosuaaffollano i social. Anche in Italia sono molti gli utenti che hanno voluto ricordare o semplicemente scrivere un ricordo...

igorgroup : @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Adnkronos @Libero_official @SecolodItalia1 @LaPresse_news Non conosco entrambi. Ma a… - AlvaroschAlvaro : Alessandro Gassmann, un tweet sulla scomparsa della Regina Elisabetta: 'È morta un'anziana signora'. Ed è polemica… - gamaurizio3 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Adnkronos @Libero_official @SecolodItalia1 @LaPresse_news A vittorio sgarbi.....ti m… - neXtquotidiano : Un tweet “divisivo” Polemica su Alessandro #Gassman per il tweet sulla #Regina: 'Mi dispiace come per chiunque, mi… - GervasioHya : @Corriere Ma perché gente come Gassman non stanno zitto che fanno più bella figura , tanto qualsiasi cosa avesse de… -