Gasperini 'primo posto Atalanta come la maglia rosa' (Di sabato 10 settembre 2022) "La testa della classifica è come la maglia rosa: non sai se vincerai il Giro d'Italia, ma non è che la indossino in tanti, solo 5 - 6 a edizione". Alla vigilia della Cremonese, l'allenatore dell'... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 10 settembre 2022) "La testa della classifica èla: non sai se vincerai il Giro d'Italia, ma non è che la indossino in tanti, solo 5 - 6 a edizione". Alla vigilia della Cremonese, l'allenatore dell'...

gippu1 : Alla presenza in Serie A numero 490, a 64 anni 7 mesi e 12 giorni, per la prima volta in carriera Gian Piero Gasper… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Il primo posto per noi è come la maglia rosa' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Il primo posto per noi è come la maglia rosa' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Il primo posto per noi è come la maglia rosa' - napolimagazine : ATALANTA - Gasperini: 'Il primo posto per noi è come la maglia rosa' -