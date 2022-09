Gas, la Commissione Ue lavora al nuovo pacchetto di proposte. Von der Leyen: «Garantiremo prezzi più bassi» (Di sabato 10 settembre 2022) La Commissione europea dovrà elaborare nuove proposte per fare fronte al caro energia. Tra queste, rientra anche il price cap, ovvero il tetto al prezzo del gas. In questo fine settimana la Commissione dovrà perfezionare il pacchetto di proposte che sarà licenziato martedì prossimo dal collegio dei commissari a Strasburgo. La riunione straordinaria dei ministri dell’Energia dei 27 Paesi membri dell’Unione europea a Bruxelles di ieri, 9 settembre, si è conclusa con una divisione tra chi vorrebbe un controllo dei prezzi generalizzato e chi lo vorrebbe limitare alle sole forniture russe. Tra i primi rientrano Italia, Paesi Baltici, Belgio, Grecia, Polonia, Bulgaria, Croazia, Slovenia, Cipro, Svezia, Malta, Irlanda e Romania. Tra i secondi, invece, Francia e Danimarca. Chi ha più dubbi ... Leggi su open.online (Di sabato 10 settembre 2022) Laeuropea dovrà elaborare nuoveper fare fronte al caro energia. Tra queste, rientra anche il price cap, ovvero il tetto al prezzo del gas. In questo fine settimana ladovrà perfezionare ildiche sarà licenziato martedì prossimo dal collegio dei commissari a Strasburgo. La riunione straordinaria dei ministri dell’Energia dei 27 Paesi membri dell’Unione europea a Bruxelles di ieri, 9 settembre, si è conclusa con una divisione tra chi vorrebbe un controllo deigeneralizzato e chi lo vorrebbe limitare alle sole forniture russe. Tra i primi rientrano Italia, Paesi Baltici, Belgio, Grecia, Polonia, Bulgaria, Croazia, Slovenia, Cipro, Svezia, Malta, Irlanda e Romania. Tra i secondi, invece, Francia e Danimarca. Chi ha più dubbi ...

