Gas, la buona notizia: la Germania può fare a meno di quello russo (Di sabato 10 settembre 2022) Saremo più poveri, ma è uno shock già assorbito in passato: il superamento avverrà attraverso un mix di regresso (l’impoverimento) e progresso (l’innovazione che ci renderà più efficienti nell’uso di risorse scarse come l’energia) Leggi su corriere (Di sabato 10 settembre 2022) Saremo più poveri, ma è uno shock già assorbito in passato: il superamento avverrà attraverso un mix di regresso (l’impoverimento) e progresso (l’innovazione che ci renderà più efficienti nell’uso di risorse scarse come l’energia)

