tuttoteKit : FUJIFILM: presentati i nuovi obiettivi FUJINON #FUJIFILMXH2 #FUJINONGF2035 #FUJINONX56 #tuttotek -

tuttoteK

Per la prima volta sonoin Italia 9 pezzi unici riprodotti grazie al supporto di ... Bruno Simões (ApexBrasil), Filippo Taidelli (conItalia), Isay Weinfeld (con ...Sul piano delle porte , i lati del corpo macchina della fotocameraX - H2S ospitano una ... Dulcis in fundo, gli accessori: in occasione della kermesse, sono statianche alcuni ... FUJIFILM: presentati i nuovi obiettivi FUJINON FUJIFILM presenta due nuovi obiettivi FUJINON, il primo X56 mm e il secondo, GF20-35mmF4 R WR, disponibili da fine settembre 2022.FUJIFILM X-H2 è la nuova mirrorless della Serie X, gamma rinomata per l'eccezionale qualità dell'immagine sia nelle foto che nei video.