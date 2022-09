Francesco Totti la vendetta: il nuovo sgarro fatto a Ilary Blasi è assurdo (Di sabato 10 settembre 2022) Francesco Totti questa volta mette in atto una vendetta epocale, un nuovo sgarro che l’ex Capitano della Roma avrebbe fatto nei confronti di Ilary Blasi. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembrerebbe essere molto più insidiosa rispetto a quanto i fan potessero immagine, anche dopo che l’ex capitano è tornato a vivere nella villa di famiglia. Cosa sta succedendo dietro le quinte per la famosa coppia sembrerebbe essere un vero mistero, ma Francesco Totti sembrerebbe essere sempre più intenzionato che mai a vivere la relazione con Noemi Bocchi calibrando le uscite in pubblico. Questa volta, però, i fan dell’ex coppia ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 10 settembre 2022)questa volta mette in atto unaepocale, unche l’ex Capitano della Roma avrebbenei confronti di. La separazione trasembrerebbe essere molto più insidiosa rispetto a quanto i fan potessero immagine, anche dopo che l’ex capitano è tornato a vivere nella villa di famiglia. Cosa sta succedendo dietro le quinte per la famosa coppia sembrerebbe essere un vero mistero, masembrerebbe essere sempre più intenzionato che mai a vivere la relazione con Noemi Bocchi calibrando le uscite in pubblico. Questa volta, però, i fan dell’ex coppia ...

Salcedo_Hugo : Francesco Totti era genial! ?????? #PorLasQueMueres ?? - RoyNemer : Gabriel Batistuta and Francesco Totti in a charity game. ???????? - osfica : RT @Salcedo_Hugo: Francesco Totti era genial! ?????? #PorLasQueMueres ?? - _VZTWEET_ : RT @RoyNemer: Gabriel Batistuta and Francesco Totti in a charity game. ???????? - Nemesis_S12 : RT @RoyNemer: Gabriel Batistuta and Francesco Totti in a charity game. ???????? -