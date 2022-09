FORUM E LO SPORTELLO DI FORUM | BARBARA PALOMBELLI INAUGURA LA 38° EDIZIONE

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 10 settembre 2022) Lunedì 12 settembre alle ore 11.00 su Canale 5 torna “”, il celebre tribunale televisivo giunto alla 38°, e alle ore 14.00 su Retequattro “Lodi”. Alla conduzione per la decima stagione consecutiva. Era il 9 settembre del 2013 quando laentrava per la prima volta nelle case degli italiani al timone del tribunale più longevo della tv. Giunto alla 38esima, “” torna in onda tra tante conferme e novità. Tra queste ultime, il coinvolgimento di alcuni studenti che avranno la possibilità di usufruire della struttura e delle competenze della squadra di lavoro della trasmissione per migliorare il loro percorso di studi. ...