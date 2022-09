Formazioni ufficiali Bayern Monaco-Stoccarda, Bundesliga 2022/2023 (Di sabato 10 settembre 2022) Le Formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Stoccarda, match valevole per la sesta giornata della Bundesliga 2022/2023. All’Allianz Arena i bavaresi cercano riscatto dopo gli ultimi due pareggi consecutivi in campionato e la vittoria in casa dell’Inter in Champions League. Gli ospiti invece non hanno ancora vinto una partita nelle prime cinque giornate e dovranno cercare un’autentica impresa in una delle trasferte più difficili della stagione. Calcio d’inizio alle ore 15:30, di seguito le scelte dei due tecnici. Le Formazioni ufficiali Bayern Monaco: in attesa Stoccarda: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Ledi, match valevole per la sesta giornata della. All’Allianz Arena i bavaresi cercano riscatto dopo gli ultimi due pareggi consecutivi in campionato e la vittoria in casa dell’Inter in Champions League. Gli ospiti invece non hanno ancora vinto una partita nelle prime cinque giornate e dovranno cercare un’autentica impresa in una delle trasferte più difficili della stagione. Calcio d’inizio alle ore 15:30, di seguito le scelte dei due tecnici. Le: in attesa: in attesa SportFace.

