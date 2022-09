Fiorentina, i convocati per il Bologna: un'assenza importante (Di sabato 10 settembre 2022) La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Bologna. Assente Nico Gonzalez, ancora alle prese con l'infortunio. PORTIERI: Go... Leggi su calciomercato (Di sabato 10 settembre 2022) Laha diramato la lista deiper la sfida contro il. Assente Nico Gonzalez, ancora alle prese con l'infortunio. PORTIERI: Go...

Fiorentinanews : I convocati della #Fiorentina: Altro forfait per Gonzalez, Zurkowski non parte e Milenkovic... - DiMarzio : #SerieA | @acffiorentina, i convocati di #Italiano per il #Bologna - fiorentina_it : Quattro assenze pesanti per la #Fiorentina a #Bologna: ecco l’elenco dei convocati - FiorentinaZone : Out dai convocati anche #Duncan, #Zurkowski e #Milenkovic. #Fiorentina #SpaceViola #FiorentinaZone - FiorentinaUno : Ecco i convocati per #Fiorentina - Bologna ???? -