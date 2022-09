Fiorello | «Quando mio padre è morto ho pensato di smettere | di finirla lì»

(Di sabato 10 settembre 2022) Sul Corriere della Sera, Aldo Grasso intervista Rosario. Parla della sua famiglia, soprattutto, dei suoi genitori. Sua madre rischiò di morire di parto. «Mia madre si chiama Rosaria come me:stavo per nascere ebbe una complicazione molto grave, i medici la davano per spacciata e io con lei. Miracolo, alla fine ci siamo salvati tutt’e due. Io mi sarei dovuto chiamare Raffaele, come mio nonno, a quel punto miodecise di chiamarmi come mia madre. Rosaria Galeano detta Sarina». Il legame con sua madre, oggi 87enne, dice, è speciale. La definisce «la dedizione in persona». «Per lei mandare fuori i figli pettinati e puliti era un punto d’onore, quello che ci mancava a livello economico non doveva intaccare la nostra dignità». Ancora oggi prendono il caffè insieme tutte le mattine. Sul: «Il momento ...

Le fece pure un "provino"! "Ero da tre anni a "Cronaca in diretta" con David Sassolimi ... "Soprattutto con! Ci collegavamo per il suo programma "Viva RaiPlay!" e ogni volta non ...... ma perché a volte ne abbiamo sperimentato la condizione, anzi la conduzione, quella di. ...facevamo dei viaggi, e per viaggi s'intende Augusta - Letoianni, poco meno di 100 km, ma per ... Fiorello: «Io e la mia mamma vivi per miracolo. Susanna mi ha guarito» Lo showman: «Ha rischiato di morire di parto e io con lei. Da animatore in un villaggio presi in giro due anziani, ho giurato che non l'avrei fatto mai più»