Fiorello apre il cassetto dei ricordi | le vacanze a Letojanni | la pasta al forno | la depressione

BorghiPiuBelli : “Questo Festival è un appuntamento importante per la ns Associazione, ringrazio tutti i sindaci che ogni giorno con… -

Corriere della Sera

Entro nel camerino e vedo questo omino piccolo in un angolo, come se avessi visto Rain Man, mi guarda, mi fa un sorrido da Kramer contro Kramer, mile braccia e mi fa ''. Questi non sono ...Rosariosiin merito al proprio passato raccontando una verità a dir poco agghiacciante: 'vivo per miracolo' Nonostante Amadeus avesse insistito con ogni mezzo necessario per convincerlo a ... Fiorello: «Io e la mia mamma vivi per miracolo. Susanna mi ha guarito» Con la sfilata per le vie del paese dei gonfaloni di 110 Comuni arrivati da ogni parte d’Italia, l’esibizione della banda di Lettomanoppello e la cerimonia inaugurale alla presenza delle istituzioni, ...Lo showman: «Ha rischiato di morire di parto e io con lei. Da animatore in un villaggio presi in giro due anziani, ho giurato che non l’avrei fatto mai più» ...