Finale Mondiali volley 2022: quando si gioca, orario preciso, programma, tv (Di sabato 10 settembre 2022) La Finale dei Mondiali 2022 di volley maschile si giocherà domenica 11 settembre alle ore 21.00. L'atto conclusivo della rassegna iridata andrà in scena a Katowice (Polonia), le due squadre qualificate all'appuntamento si fronteggeranno a viso aperto per la conquista del titolo. Si preannuncia un incontro altamente spettacolare e avvincente. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming della Finale dei Mondiali 2022 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali della Rai e su Sky; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, volleyball World Tv; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

