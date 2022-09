Film horror, montagne russe, scherzi da brivido: perché ci piace provare paura? (Di sabato 10 settembre 2022) perché ci piace provare paura? In effetti sembra un controsenso. Il nostro istinto spesso ci spinge a cercare ciò da cui vorremmo fuggire. Ma perché ciò accade? La verità è che è del tutto naturale che le cose spaventose ci affascinino in qualche modo. I meccanismi che causano ciò sono, infatti, ben documentati dalla comunità scientifica. Secondo alcuni studi, il motivo che ci spinge a trarre piacere dalla paura ha a che fare con il modo in cui funziona la nostra mente e che abbiamo ereditato dai nostri antenati. Quando siamo di fronte a uno stimolo potenzialmente pericoloso, il nostro corpo si prepara all’azione, al “combattimento”. Vi raccomandiamo... Quando la normale paura di morire ... Leggi su robadadonne (Di sabato 10 settembre 2022)ci? In effetti sembra un controsenso. Il nostro istinto spesso ci spinge a cercare ciò da cui vorremmo fuggire. Maciò accade? La verità è che è del tutto naturale che le cose spaventose ci affascinino in qualche modo. I meccanismi che causano ciò sono, infatti, ben documentati dalla comunità scientifica. Secondo alcuni studi, il motivo che ci spinge a trarrere dallaha a che fare con il modo in cui funziona la nostra mente e che abbiamo ereditato dai nostri antenati. Quando siamo di fronte a uno stimolo potenzialmente pericoloso, il nostro corpo si prepara all’azione, al “combattimento”. Vi raccomandiamo... Quando la normaledi morire ...

fvllklore : non un film horror che difende una commedia romantica - DottiGeom : RT @EdoardoMecca1: Ieri sera ho visto un film genere horror che mi è piaciuto molto molto: “Noi” su Netflix di Jordan Peele, già regista di… - benh73043838 : Ma la #meloni che dice della serie francese con #lupin nero ? Si è mai accorta che il doctor #who era una donna ? E… - corriereveneto : I due scrittori e cinefili commentano le pellicole in programma al Lido: «Il film rivelazione? “Monica” di Andrea P… - LMenclossi : @guidomarchello @antoniotama Quindi può passare tutto sulla TV di Stato tanto 'ce lo spiega lei' alla figlia. Non è… -