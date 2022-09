Ficarra e Picone | “La campagna elettorale è come Sanremo” E le cantano ai politici

(Di sabato 10 settembre 2022) Qualche giorno fa,sono finiti nell’occhio del ciclone per un tweet sarcastico su Giorgia Meloni. Chi pensava Perizona Magazine.

Sicilia_Fan : ?? #TV, Ficarra e Picone sul Nove con 3 spettacoli teatrali, le date e le trame ?? - Capitanharlack : @elio_vito @nocchi_rita ???????? le tue pillole quotidiane sono esilaranti come quelle di Ficarra e Picone....so che dei due preferisci Picone - giovannizambito : NOVE, da stasera gli spettacoli teatrali di FICARRA e PICONE 'Sono cose che capitano', 'Diciamoci la verità', 'Vuot… - backt0fiveofiv1 : RT @suckmycappella: @backt0fiveofiv1 marsupio e chitarra, il duo che supera picone e ficarra - suckmycappella : @backt0fiveofiv1 marsupio e chitarra, il duo che supera picone e ficarra -

Una pizzetta con o senza birretta Siamo a Totó di Votantonio e a L'ora legale - gran commedia da campagna elettorale siciliana - di. Quando si è diffusa la notizia della pizza gratis, ...Andiamo a quel paese/ Su Canale 5 il film di e conA nulla valgono i tentativi della sua compagna di nome Marcia di riportarlo alla realtà e agli obblighi del suo ruolo. Anzi, ...Porta più voti una scarpa o una pizza L’antico metodo Achille Lauro - prima ti do una scarpa, poi mi voti e subito dopo se mi hai votato ti do l’altra scarpa - è ...Andiamo a quel paese sarà trasmesso in prima serata su Canale 5. Tutto quello che c'è da sapere sul film con Ficarra e Picone.