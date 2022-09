Festeggiano il compleanno al ristorante e scappano senza pagare, poi postano le foto su Facebook: riconosciuti dal cameriere (Di sabato 10 settembre 2022) Una cena a base di pesce per festeggiare il suo compleanno insieme all’amico del cuore. La coppia aveva deciso di andare al ristorante e pasteggiare senza badare a spese. Tanto non avrebbero pagato. La coppia, infatti, si era recata nel locale, a Montebelluna, in Veneto, e al termine del pasto era scappata con la scusa di fumare una sigaretta, senza saldare il conto di quasi 100 euro. Leggi anche: Roma, usa le patenti delle amiche postate su Fb per rubare le auto del car sharing: 28enne a processo La cena di compleanno I due amici erano andati a cena nell’estate del 2015, per festeggiare il compleanno della donna. Il menù era rigorosamente a base di pesce. Piatti non solo buoni, ma anche belli, tanto che i commensali li hanno, come in molti fanno, fotografati e postati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 settembre 2022) Una cena a base di pesce per festeggiare il suoinsieme all’amico del cuore. La coppia aveva deciso di andare ale pasteggiarebadare a spese. Tanto non avrebbero pagato. La coppia, infatti, si era recata nel locale, a Montebelluna, in Veneto, e al termine del pasto era scappata con la scusa di fumare una sigaretta,saldare il conto di quasi 100 euro. Leggi anche: Roma, usa le patenti delle amiche postate su Fb per rubare le auto del car sharing: 28enne a processo La cena diI due amici erano andati a cena nell’estate del 2015, per festeggiare ildella donna. Il menù era rigorosamente a base di pesce. Piatti non solo buoni, ma anche belli, tanto che i commensali li hanno, come in molti fanno,grafati e postati ...

