Festa del Fatto – Speranza: "Astensionismo? La sinistra ha ignorato la richiesta di protezione dei cittadini". Cucchi: "Sui diritti non voltate lo sguardo, i prossimi potreste essere voi" (Di sabato 10 settembre 2022) L'Astensionismo è la principale sconfitta della politica italiana, in particolar modo della sinistra. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, non ha dubbi e all'appuntamento "Che cosa vuole il centrosinistra" in programma alla Festa del Fatto Quotidiano riconosce le responsabilità decennali di partiti che si sono costantemente e gradualmente allontanati dalle esigenze delle fasce più deboli della popolazione, lasciandole in balia del messaggio proveniente dalla destra o, in maniera più massiccia, relegandole nel grande partito degli astensionisti. "Con l'avvento della globalizzazione, all'inizio degli anni Duemila, c'è stata una richiesta di protezione da parte della popolazione alla quale la sinistra non è riuscita a dare una ...

