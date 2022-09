Ferrari, Gp Italia 2022. Binotto: “Siamo tornati competitivi, obiettivo Mondiale entro il 2026” (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo le parole del presidente Ferrari John Elkann, il weekend del Gran Premio d’Italia 2022 a Monza si arricchisce anche delle parole del team principal della Rossa Mattia Binotto che ha commentato proprio le parole del numero uno del Cavallino. “Sappiamo di avere il supporto del nostro presidente, non ci serve leggerlo sui giornali – afferma – Quando fa queste affermazioni in pubblico è più per i tifosi che per noi, che sappiamo bene quanto ci supporti.” Sugli errori commessi e il futuro, Binotto spiega: “Sicuramente dobbiamo migliorare per evitare di commettere errori, ma Siamo tornati competitivi e questo è molto importante. Sul lungo periodo l’obiettivo è senz’altro quello di tornare a vincere il Mondiale ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo le parole del presidenteJohn Elkann, il weekend del Gran Premio d’a Monza si arricchisce anche delle parole del team principal della Rossa Mattiache ha commentato proprio le parole del numero uno del Cavallino. “Sappiamo di avere il supporto del nostro presidente, non ci serve leggerlo sui giornali – afferma – Quando fa queste affermazioni in pubblico è più per i tifosi che per noi, che sappiamo bene quanto ci supporti.” Sugli errori commessi e il futuro,spiega: “Sicuramente dobbiamo migliorare per evitare di commettere errori, mae questo è molto importante. Sul lungo periodo l’è senz’altro quello di tornare a vincere il...

