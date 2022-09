Fedez e la denuncia per vilipendio per i versi sui carabinieri | «A 18 anni sparavo stronz*** Anche Meloni diceva che Mussolini ha fatto cose buone» – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 10 settembre 2022) «I politici italiani io li chiamo infami, tutti quei figli di cani, tu come li chiami.e militari io li chiamo infami, tutti quei figli di cani». Per chi non la conoscesse, questa è Tu come li chiami. Una canzone pubblicata danel 2010: «L’ho scritta quando avevo 18», spiega dal suo profilo Instagram, «oggi non rispecchia il mio pensiero». Se si prova a cercarla su Spotify, non si trova. Si può, invece, ascoltare da YouTube, caricata da canali non ufficiali, e su una vecchia pagina di MySpace del rapper. Questo particolare brano non è tra i più amati di, tuttavia è tornato alla ribalta dopo il concertone del Primo Maggio del 2021 e tra le associazioni di ex militari. IsuiInfatti, dopo quel discorso polemico, ...