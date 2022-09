F1, Nyck De Vries sostituirà Alex Albon a Monza: il pilota della Williams affetto da appendicite (Di sabato 10 settembre 2022) Notizia dell’ultima ora a Monza, sede del 16° weekend del Mondiale 2022 di F1. Il pilota della Williams Alexander Albon sarà costretto a saltare l’appuntamento nel Tempio della velocità. Al thailandese, infatti, è stata diagnosticata un’appendicite e così l’olandese Nyck De Vries, campione di FormulaE, lo sostituirà. Un vero peccato per Albon che aveva concluso ieri le sue sessioni di prove con un confortante 10° posto nella FP2, a confermare le buone attitudini della Williams su piste veloci come quella in Italia. Le condizioni di salute, però, non erano ideali e quindi si è scelto di dare priorità alla salute. Il team ha annunciato: ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Notizia dell’ultima ora a, sede del 16° weekend del Mondiale 2022 di F1. Ilandersarà costretto a saltare l’appuntamento nel Tempiovelocità. Al thailandese, infatti, è stata diagnosticata un’e così l’olandeseDe, campione di FormulaE, lo. Un vero peccato perche aveva concluso ieri le sue sessioni di prove con un confortante 10° posto nella FP2, a confermare le buone attitudinisu piste veloci come quella in Italia. Le condizioni di salute, però, non erano ideali e quindi si è scelto di dare priorità alla salute. Il team ha annunciato: ...

AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1 Piccolo colpo di scena a Monza in casa Williams: Albon costretto a rinunciare al weekend italiano - OA_Sport : #F1 Piccolo colpo di scena a Monza in casa Williams: Albon costretto a rinunciare al weekend italiano - CosaInTendenza : Alle 13:01 Nyck de Vries con 4.569 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 18 Tweet in evidenza per l… - DBDeiman : Nyck De Vries sarà il secondo pilota a debuttare in #F1 dopo aver corso in precedenza nella #ABBFormulaE. Il primo… - i64d0QZFJMLWxC2 : RT @mara_sangiorgio: Nyck De Vries prende il posto di Alexander Albon per il resto del fine settimana con la Williams. Albon ha l’appendici… -