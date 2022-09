F1 GP Italia Monza 2022: Sainz sotto investigazione per guida immotivatamente lenta (Di sabato 10 settembre 2022) investigazione per Carlos Sainz. Il pilota spagnolo della Ferrari è finito sotto investigazione in relazione a una guida immotivatamente lenta nel corso delle prove libere 3 del Gran Premio d’Italia a Monza. A lamentarsi è stato Valtteri Bottas. Il pilota dell’Alfa Romeo è stato danneggiato da un impeding che ha rischiato di causare una collisione e così gli steward hanno deciso di convocarlo alle ore 14.45 per discuterne. Probabile possa arrivare una multa. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022)per Carlos. Il pilota spagnolo della Ferrari è finitoin relazione a unanel corso delle prove libere 3 del Gran Premio d’. A lamentarsi è stato Valtteri Bottas. Il pilota dell’Alfa Romeo è stato danneggiato da un impeding che ha rischiato di causare una collisione e così gli steward hanno deciso di convocarlo alle ore 14.45 per discuterne. Probabile possa arrivare una multa. SportFace.

SkySportF1 : ?? FERRARI AL COMANDO A MONZA I risultati ? - SkySportF1 : Alle 13:00 LIVE le #FP3 dell'#ItalianGP su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW… - SkySportF1 : ??LA GRANDE BELLEZZA Finalmente Monza, il programma del GP d'Italia: Venerdì FP1 alle 14, FP2 alle 17 Sabato FP3 all… - kassBLAPIOU : RT @SkySportF1: ? Leclerc vicinissimo a Verstappen #FP3 ?? Quante penalità in griglia, alle 16 le qualifiche I risultati ? - SkySport : RT @SkySportF1: ? Leclerc vicinissimo a Verstappen #FP3 ?? Quante penalità in griglia, alle 16 le qualifiche I risultati ? -